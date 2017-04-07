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15:22 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани с разницей в пять минут две иномарки сбили двух школьников

В Казани 6 апреля с разницей в пять минут произошло два ДТП, в результате которых пострадал 13-летний мальчик и 10-летняя девочка. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

Источник: Prokazan.ru

Одно ДТП произошло в 14.38.

 — 55-летний водитель Subaru Forester, следуя по проспекту Победы, не выбрал безопасную скорость и сбил 13-летнего мальчика. В результате наезда ребенок получил ушиб мягких тканей правой стопы и подкожную гематому правой стопы, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в это время мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Еще одно ДТП произошло в 14.33.

 — 43-летний водитель Toyota RAV4 ехал по ул. Г. Камала, на перекрестке с ул. Московская совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая в этот момент перебегала дорогу на красный сигнал светофора, — говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила ушибы мягких тканей и ссадины ног.

Отметим, всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 177 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими.

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