В Казани с разницей в пять минут две иномарки сбили двух школьников

Одно ДТП произошло в 14.38.

— 55-летний водитель Subaru Forester, следуя по проспекту Победы, не выбрал безопасную скорость и сбил 13-летнего мальчика. В результате наезда ребенок получил ушиб мягких тканей правой стопы и подкожную гематому правой стопы, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в это время мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Еще одно ДТП произошло в 14.33.

— 43-летний водитель Toyota RAV4 ехал по ул. Г. Камала, на перекрестке с ул. Московская совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая в этот момент перебегала дорогу на красный сигнал светофора, — говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила ушибы мягких тканей и ссадины ног.

Отметим, всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 177 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими.