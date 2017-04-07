В Казани с разницей в пять минут две иномарки сбили двух школьников
В Казани 6 апреля с разницей в пять минут произошло два ДТП, в результате которых пострадал 13-летний мальчик и 10-летняя девочка. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.
В Казани 6 апреля с разницей в пять минут произошло два ДТП, в результате которых пострадал 13-летний мальчик и 10-летняя девочка. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.
Одно ДТП произошло в 14.38.
— 55-летний водитель Subaru Forester, следуя по проспекту Победы, не выбрал безопасную скорость и сбил 13-летнего мальчика. В результате наезда ребенок получил ушиб мягких тканей правой стопы и подкожную гематому правой стопы, — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что в это время мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Еще одно ДТП произошло в 14.33.
— 43-летний водитель Toyota RAV4 ехал по ул. Г. Камала, на перекрестке с ул. Московская совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая в этот момент перебегала дорогу на красный сигнал светофора, — говорится в сообщении.
В результате ДТП девочка получила ушибы мягких тканей и ссадины ног.
Отметим, всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 177 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими.