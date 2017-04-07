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13:44 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области идет проверка после отравления 27 кадетов

СОЧИ, 7 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Следователи проводят проверку по факту госпитализации 27 воспитанников казачьего кадетского корпуса в Волгоградской области, сообщает СУ СК региона.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, в четверг учащиеся указанного образовательного учреждения стали жаловаться на плохое самочувствие: у детей отмечались симптомы пищевого отравления. Кадеты были доставлены в инфекционное отделение больницы. Всего было госпитализировано 27 воспитанников в возрасте от 11 до 16 лет.

«По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом областного управления СКР незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В хутор Попов Кумылженского района, где находится детское учреждение, выехала следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи не опасаются за жизнь и здоровье детей, оценивая состояние несовершеннолетних пациентов как удовлетворительное. У детей уже взяты необходимые анализы, результаты исследования ожидаются в течение трёх суток.

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