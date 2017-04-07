Воронежский СК: найденная в сгоревшем доме пенсионерка стала жертвой убийства

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 86-летней жительницы Новохоперска, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального управления СКР в пятницу, 7 апреля. Тело женщины нашли в сгоревшем доме. Осмотрев труп, эксперты пришли к выводу, что пенсионерка стала жертвой преступления.

Пожар в доме жительницы Новохоперска произошел в ночь на среду, 5 апреля. По словам начальника отдела надзорной деятельности по Новохоперскому району Алексея Шелковникова, было два очага возгорания — на веранде и в комнате, где нашли тело хозяйки дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают личности причастных к происшествию.