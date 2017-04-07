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11:50 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале полиция «на живца» поймала похитителя женщин

История, которая закончилась успешной спецоперацией, началась 30 марта, со звонка в девятый отдел полиции Екатеринбурга: местный житель сообщил, что некий малознакомый ему мужчина по имени Ринат намерен привлечь его к похищению женщин.

Сотрудники отдела немедленно вызвали оперативников управления по борьбе с организованной преступностью.

Выяснилось следующее: похитить планируется пожилую владелицу первоуральской пилорамы и ее дочь, которая работает в той же фирме. Было принято решение проводить оперативный эксперимент, чтобы предотвратить готовящееся злодеяние. Позвонивший в полицию мужчина согласился принять участие в спецоперации.

«Третьего апреля он и оперативник, сыгравший роль подельника, встретились с заказчиком. “Ринат” предложил им похитить женщин, отправить ему для подтверждения снимок, после чего на счета соучастников поступит 100 тысяч рублей. Затем по плану злоумышленника они должны были указать ему место, где будут держать жертв, и ждать указаний. Причем, “Ринат” не исключил возможности убийства бизнес-вумен и ее дочери», — рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД.

План был детально проработан заказчиком. В частности, «наемники» должны были замаскироваться под работников ГИБДД — остановить автомобиль и напасть на находящихся в ней женщин. Для воплощения задумки в жизнь злоумышленник купил обмундирование и травматический пистолет.

Когда все было готово, в суть спецоперации посвятили женщин, и оказалось, что подозреваемый работал с предпринимательницей, задолжал ей около полумиллиона, но отдавать не собирался.

«Пятого апреля около 11 часов утра машина, на котором ехали женщины, остановилась на дороге между поселками Черемша и Битим. Переодетые в форму мужчины, демонстрируя оружие, захватили водителя и пассажирку. После этого к ним подъехал организатор похищения — решил, что его план успешно реализован, но метрах в пяти от машины был остановлен оперативниками. Злоумышленник попытался убежать, но безрезультатно», — рассказали о ходе операции в полиции и Следственном комитете.

Задержанный — мужчина 1958 года рождения — помещен под стражу. «Ему предъявлено обвинение в попытке похищения двух человек (ч. 3 ст. 30, п.п. “а”, “в”, “г”, “ж” ч. 2 ст. 126 УК РФ). Ответственность, предусмотренная законодательством за подобные деяния, предполагает лишение свободы на срок до 15 лет», — подчеркнули в региональном СК.

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