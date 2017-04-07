В Краснодаре иномарка сбила женщину и протаранила забор

ДТП случилось на улице Ставропольской около 19:50. По предварительным данным, 60-летний водитель Volkswagen выехал с АЗС, не справился с управлением, врезался в дорожный знак. Потом иномарка сбила 68-летнюю женщину, которая шла по тротуару, и врезалась в забор, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Женщину госпитализировали. Проводится проверка.