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16:29 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде мужчина угнал и разбил в ДТП автомобиль своей тещи

В Калининграде мужчина угнал и разбил в ДТП автомобиль своей тещи. Угонщика удалось задержать по горячим следам, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

О пропаже авто вечером 5 апреля в полицию сообщила 65-летняя жительница города. Из-под окон дома на улице Машиностроительной пропал ее «Мерседес».

Искать авто долго не пришлось: на Ленинском проспекте угонщик устроил аварию, врезавшись в «БМВ».

Он даже попытался убежать, когда увидел патрульную машину ГИБДД. Но безуспешно.

«Мужчина пояснил, что похитил ключи у родственницы и решил покататься. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в УМВД.

Выяснилось, что ранее задержанный мужчина судим за незаконный оборот наркотиков, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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