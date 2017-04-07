В Калининграде мужчина угнал и разбил в ДТП автомобиль своей тещи

О пропаже авто вечером 5 апреля в полицию сообщила 65-летняя жительница города. Из-под окон дома на улице Машиностроительной пропал ее «Мерседес».

Искать авто долго не пришлось: на Ленинском проспекте угонщик устроил аварию, врезавшись в «БМВ».

Он даже попытался убежать, когда увидел патрульную машину ГИБДД. Но безуспешно.

«Мужчина пояснил, что похитил ключи у родственницы и решил покататься. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в УМВД.

Выяснилось, что ранее задержанный мужчина судим за незаконный оборот наркотиков, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.