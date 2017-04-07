В Калининграде мужчина угнал и разбил в ДТП автомобиль своей тещи
В Калининграде мужчина угнал и разбил в ДТП автомобиль своей тещи. Угонщика удалось задержать по горячим следам, сообщает
В Калининграде мужчина угнал и разбил в ДТП автомобиль своей тещи. Угонщика удалось задержать по горячим следам, сообщает
О пропаже авто вечером 5 апреля в полицию сообщила 65-летняя жительница города.
Искать авто долго не пришлось: на Ленинском проспекте угонщик устроил аварию, врезавшись в «БМВ».
Он даже попытался убежать, когда увидел патрульную машину ГИБДД. Но безуспешно.
«Мужчина пояснил, что похитил ключи у родственницы и решил покататься. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в УМВД.
Выяснилось, что ранее задержанный мужчина судим за незаконный оборот наркотиков, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.