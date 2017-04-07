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11:52 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже строители уронили на автомобиль бетонную плиту

Сегодня в Коминтерновском районе на автомобиль Ауди упала часть бетонного забора. Очевидцы рассказали «Вести-Воронеж», что происшествие случилось около 9 часов утра.

Судя по всему, экскаватор, работающий на недавно начавшейся стройке (поблизости от остановки «Институт искусств»), зацепил плиту, и та упала на машину.

Форд «Мондео» получил существенные повреждения. Пришедший вскоре после инцидента хозяин автомобиля устроил строителям разнос, пообещал, что добьётся наказания виновных. Рабочие оторопели от случившегося, просто смотрели на потерпевшего, курили и молчали.

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