МВД возбудило уголовное дело после нападения на журналистов «Радио Свобода» на Кубани
КРАСНОДАР, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» после нападения на журналистов «Радио Свобода» Сергея
КРАСНОДАР, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» после нападения на журналистов «Радио Свобода» Сергея
«В производстве следственного отдела OMBД России по Кавказскому району находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — говорится в документе.
Ход расследования уголовного дела в полиции комментировать отказались.
Ранее ТАСС со ссылкой на сайт радиостанции сообщал, что в конце марта журналистов, приехавших в город снимать «Тракторный марш», избили и украли у них съемочное оборудование. По словам одного из журналистов, которые приводятся на сайте, нападавших было около 10−15 человек, их лица скрывали маски. По данным источника в правоохранительных органах, причиной драки стал бытовой конфликт в одном из местных кафе