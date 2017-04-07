МВД возбудило уголовное дело после нападения на журналистов «Радио Свобода» на Кубани

«В производстве следственного отдела OMBД России по Кавказскому району находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — говорится в документе.

Ход расследования уголовного дела в полиции комментировать отказались.