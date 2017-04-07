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15:33 (мск), источник: ТАСС

МВД возбудило уголовное дело после нападения на журналистов «Радио Свобода» на Кубани

КРАСНОДАР, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» после нападения на журналистов «Радио Свобода» Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова в городе Кропоткин в Краснодарском крае. Об этом сообщается в ответе на запрос ТАСС, подписанном начальником управления информации и общественных связей ГУ МВД по Краснодарскому краю Марией Пироговой.

«В производстве следственного отдела OMBД России по Кавказскому району находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — говорится в документе.

Ход расследования уголовного дела в полиции комментировать отказались.

Ранее ТАСС со ссылкой на сайт радиостанции сообщал, что в конце марта журналистов, приехавших в город снимать «Тракторный марш», избили и украли у них съемочное оборудование. По словам одного из журналистов, которые приводятся на сайте, нападавших было около 10−15 человек, их лица скрывали маски. По данным источника в правоохранительных органах, причиной драки стал бытовой конфликт в одном из местных кафе из-за девушки. Позднее якобы украденное оборудование журналистов нашли в их номере.

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