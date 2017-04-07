Зэк пытался обвинить сотрудников колонии в избиении

В Губахе был вынесен приговор заключенному ИК-12, который был признан виновным в ложном обвинении сотрудников колонии в избиении.



По данным краевой прокуратуры, в феврале 2015 обвиняемый, который отбывает 25 лет в колонии за тяжкое преступление, обратился к другому зэку с просьбой нанести ему несколько ударов. Побои были совершены предметом, похожим на резиновую палку.



Позже он сфотографировал синяки на сайте, созданном его родственниками, и обвинил в избиении сотрудников ГУФСИН.



В отношении начальника колонии, его заместителя и еще одного подчиненного были заведены уголовные дела. Однако их прекратили, когда установили, что они к избиению не причастны.



С учетом ранее назначенного наказания, суд приговорил заключенного к 29-ти годам лишения свободы.