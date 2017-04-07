Зэк пытался обвинить сотрудников колонии в избиении
Подсудимый попросил заключенного нанести ему несколько ударов, чтобы подставить работников ГУФСИН. Однако реализовать задуманное ему не удалось.
Подсудимый попросил заключенного нанести ему несколько ударов, чтобы подставить работников ГУФСИН. Однако реализовать задуманное ему не удалось.
В Губахе был вынесен приговор заключенному ИК-12, который был признан виновным в ложном обвинении сотрудников колонии в избиении.
По данным краевой прокуратуры, в феврале 2015 обвиняемый, который отбывает 25 лет в колонии за тяжкое преступление, обратился к другому зэку с просьбой нанести ему несколько ударов. Побои были совершены предметом, похожим на резиновую палку.
Позже он сфотографировал синяки на сайте, созданном его родственниками, и обвинил в избиении сотрудников ГУФСИН.
В отношении начальника колонии, его заместителя и еще одного подчиненного были заведены уголовные дела. Однако их прекратили, когда установили, что они к избиению не причастны.
С учетом ранее назначенного наказания, суд приговорил заключенного к 29-ти годам лишения свободы.