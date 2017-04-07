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12:07 (мск), источник: Новости Перми

Зэк пытался обвинить сотрудников колонии в избиении

Подсудимый попросил заключенного нанести ему несколько ударов, чтобы подставить работников ГУФСИН. Однако реализовать задуманное ему не удалось.

В Губахе был вынесен приговор заключенному ИК-12, который был признан виновным в ложном обвинении сотрудников колонии в избиении.

По данным краевой прокуратуры, в феврале 2015 обвиняемый, который отбывает 25 лет в колонии за тяжкое преступление, обратился к другому зэку с просьбой нанести ему несколько ударов. Побои были совершены предметом, похожим на резиновую палку.

Позже он сфотографировал синяки на сайте, созданном его родственниками, и обвинил в избиении сотрудников ГУФСИН.

В отношении начальника колонии, его заместителя и еще одного подчиненного были заведены уголовные дела. Однако их прекратили, когда установили, что они к избиению не причастны.

С учетом ранее назначенного наказания, суд приговорил заключенного к 29-ти годам лишения свободы.

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Зэк пытался обвинить сотрудников колонии в избиении
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