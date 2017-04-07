Под Волгоградом грабитель с ножом напал на женщину с ребенком у магазина
Рецидивист с ножом напал на женщину с ребенком и отобрал чехол для телефона в Урюпинском районе Волгоградской области.
Рецидивист с ножом напал на женщину с ребенком и отобрал чехол для телефона в Урюпинском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
По «горячим следам» правоохранители задержали грабителя в парке. Им оказался 27-летний ранее судимый за разбой житель Камышинского района, который за день до совершения преступления освободился из колонии.
Сейчас мужчина находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы.