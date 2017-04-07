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15:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом грабитель с ножом напал на женщину с ребенком у магазина

Рецидивист с ножом напал на женщину с ребенком и отобрал чехол для телефона в Урюпинском районе Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, около 12:30 в четверг, 6 апреля, к женщине с ребенком, спускавшимся по ступеням продуктового магазина, подошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать кошелек, который та держала в руках. Выхватив его, грабитель скрылся. Как оказалось, злоумышленник отобрал у женщины чехол для телефона. «Пока одни сотрудники магазина пытались догнать убегавшего преступника, другие позвонили в полицию», — добавили в ГУ МВД.

По «горячим следам» правоохранители задержали грабителя в парке. Им оказался 27-летний ранее судимый за разбой житель Камышинского района, который за день до совершения преступления освободился из колонии.

Сейчас мужчина находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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