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12:30 (мск), источник: НИА Самара

В самарском отделении связи искали бомбу

Сотрудники органов внутренних дел завершили работу на месте происшествия.

Сегодня, 7 апреля в 11:25 в полицию Самаре поступило сообщение о том, что в одном из отделений связи города обнаружен бесхозный пакет. Дежурный направил по указанному адресу наружные службы полиции и следственно-оперативную группу, в состав которой входил сотрудник кинологической службы вместе со служебно-разыскной собакой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел провели эвакуацию посетителей и работников учреждения — в общей сложности порядка 100 человек. Специалисты обследовали помещение с помощью специальных приборов и служебной собаки. Сотрудники полиции установили, что внутри пакета находился тонометр. Взрывоопасных или взрывчатых веществ не обнаружено. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, сообщает облМВД.

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