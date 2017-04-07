В самарском отделении связи искали бомбу

Сегодня, 7 апреля в 11:25 в полицию Самаре поступило сообщение о том, что в одном из отделений связи города обнаружен бесхозный пакет. Дежурный направил по указанному адресу наружные службы полиции и следственно-оперативную группу, в состав которой входил сотрудник кинологической службы вместе со служебно-разыскной собакой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел провели эвакуацию посетителей и работников учреждения — в общей сложности порядка 100 человек. Специалисты обследовали помещение с помощью специальных приборов и служебной собаки. Сотрудники полиции установили, что внутри пакета находился тонометр. Взрывоопасных или взрывчатых веществ не обнаружено. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, сообщает облМВД.