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12:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд приговорил нижегородца к пяти годам колонии за похищение 27 автомобилей

Суд приговорил 49-летнего жителя Нижнего Новгорода к пяти годам колонии особого режима за похищение 27 автомобилей. Об этом сообщает прокуратура города 7 апреля 2017 года.

Было установлено, что в 2014—2016 годах ранее неоднократно судимый мужчина на территории г. Владимира и разных районов Нижнего Новгорода похитил 27 автомобилей импортного производства. Он отключал сигнализацию при помощи принесенных с собой специальных устройств, заглушал сигнал о запуске двигателя на брелок охранной сигнализации владельца автомобиля и запускал двигатель, после чего скрывался с места преступления.

Однако при совершении последнего угона был замечен владельцем транспортного средства, который вызвал сотрудников полиции. Автомобили он сбывал на территории Московской и Нижегородской областей. Общий ущерб, причиненный 27 потерпевшим, составил более 12 млн рублей. Обвиняемый вину признал.

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