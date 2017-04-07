Суд приговорил нижегородца к пяти годам колонии за похищение 27 автомобилей

Было установлено, что в 2014—2016 годах ранее неоднократно судимый мужчина на территории г. Владимира и разных районов Нижнего Новгорода похитил 27 автомобилей импортного производства. Он отключал сигнализацию при помощи принесенных с собой специальных устройств, заглушал сигнал о запуске двигателя на брелок охранной сигнализации владельца автомобиля и запускал двигатель, после чего скрывался с места преступления.

Однако при совершении последнего угона был замечен владельцем транспортного средства, который вызвал сотрудников полиции. Автомобили он сбывал на территории Московской и Нижегородской областей. Общий ущерб, причиненный 27 потерпевшим, составил более 12 млн рублей. Обвиняемый вину признал.