Суд Симферополя арестовал мэра Красноперекопска по обвинению во взяточничестве

Глава администрации города Красноперекопска на севере Крыма Игорь Яцишин был задержан при получении взятки в 350 тысяч рублей 4 апреля. В отношении него СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«Киевский районный суд города Симферополь по ходатайству следователя арестовал Игоря Яцишина сроком на два месяца», — сказала Беликова.

В следственном комитете также сообщили, что на время следствия арестованный отстранен от выполнения должностных обязанностей.

По данным следствия, 4 апреля мэр города Красноперекопск получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях.