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12:31 (мск), источник: РИА Крым

Суд Симферополя арестовал мэра Красноперекопска по обвинению во взяточничестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Киевский районный суд Симферополя арестовал занимавшего должность главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина сроком на два месяца, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым Евгения Беликова.

Источник: РИА "Новости"

Глава администрации города Красноперекопска на севере Крыма Игорь Яцишин был задержан при получении взятки в 350 тысяч рублей 4 апреля. В отношении него СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«Киевский районный суд города Симферополь по ходатайству следователя арестовал Игоря Яцишина сроком на два месяца», — сказала Беликова.

В следственном комитете также сообщили, что на время следствия арестованный отстранен от выполнения должностных обязанностей.

По данным следствия, 4 апреля мэр города Красноперекопск получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях.

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