В Краснодаре жители нескольких улиц на Гидрострое остались без воды из-за аварии
Коммунальщики обещаюсь до вечера устранить неисправность.
Коммунальщики обещаюсь до вечера устранить неисправность.
ООО «Коммунальная
— Специалисты устраняют порыв канализационной трубы диаметром 254 миллиметра, в работах задействовано несколько единиц техники и ремонтная бригада КЭСК. Работы планируют закончить к 19 часам 7 апреля, — прокомментировали в Единой
В связи с проведением работ ограничена подача горячей и холодной воды жителям улиц им. Валерия Гассия, им. Писателя Знаменского, Кружевной и Артезианской, сообщает