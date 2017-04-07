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12:37 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре жители нескольких улиц на Гидрострое остались без воды из-за аварии

Коммунальщики обещаюсь до вечера устранить неисправность.

ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» ведёт ремонтные работы на канализационно-насосной станции в микрорайоне Гидростроителей.

— Специалисты устраняют порыв канализационной трубы диаметром 254 миллиметра, в работах задействовано несколько единиц техники и ремонтная бригада КЭСК. Работы планируют закончить к 19 часам 7 апреля, — прокомментировали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В связи с проведением работ ограничена подача горячей и холодной воды жителям улиц им. Валерия Гассия, им. Писателя Знаменского, Кружевной и Артезианской, сообщает пресс-служба городской администрации.

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