В Краснодаре жители нескольких улиц на Гидрострое остались без воды из-за аварии

ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» ведёт ремонтные работы на канализационно-насосной станции в микрорайоне Гидростроителей.

— Специалисты устраняют порыв канализационной трубы диаметром 254 миллиметра, в работах задействовано несколько единиц техники и ремонтная бригада КЭСК. Работы планируют закончить к 19 часам 7 апреля, — прокомментировали в Единой дежурно-диспетчерской службе.