В Коркино прогремел взрыв
Сегодня, 7 апреля, в одном из дворов города Коркино (Челябинской области) возле автовокзала прогремел взрыв, в результате загорелись три автомобиля.
Сегодня, 7 апреля, в одном из дворов города Коркино (Челябинской области) возле автовокзала прогремел взрыв, в результате загорелись три автомобиля.
Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник караула 37-й
Огнеборцам удалось отстоять ВАЗ, а иномарки выгорели полностью. «Десятку» удастся восстановить — у авто лопнули стекла, вздулась краска на правой стороне, пострадал бампер и фара.
Предварительная версия пожара пока не озвучивается. Но исключено, что это был поджог, так как источник возгорания находился между двумя иномарками.
Как сообщил агентству осведомленный источник, обе иномарки принадлежат одному предпринимателю. Ранее его автомобили уже подвергались нападению недоброжелателей (разбивали стекло), поэтому мужчина поставил камеру видеонаблюдения на подъезд. Не исключено, что запись с камеры позволит вычислить поджигателя.