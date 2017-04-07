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13:40 (мск), источник: Uralpress.ru

В Коркино прогремел взрыв

Сегодня, 7 апреля, в одном из дворов города Коркино (Челябинской области) возле автовокзала прогремел взрыв, в результате загорелись три автомобиля.

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Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник караула 37-й пожарно-спасательной части Коркино Евгений Мавликиев, сообщение о возгорании автомобилей поступило на пульт дежурного в 4 часа 46 минут. На место происшествия было направлено два отделения. Пожарные, прибывшие на место, увидели, что два автомобиля — Mercedes 2014 года выпуска и KIA Ceed 2013 года выпуска — полностью охвачены пламенем. Огонь переходил на стоящий рядом отечественный автомобиль Lada 2110.

Огнеборцам удалось отстоять ВАЗ, а иномарки выгорели полностью. «Десятку» удастся восстановить — у авто лопнули стекла, вздулась краска на правой стороне, пострадал бампер и фара.

Предварительная версия пожара пока не озвучивается. Но исключено, что это был поджог, так как источник возгорания находился между двумя иномарками.

Как сообщил агентству осведомленный источник, обе иномарки принадлежат одному предпринимателю. Ранее его автомобили уже подвергались нападению недоброжелателей (разбивали стекло), поэтому мужчина поставил камеру видеонаблюдения на подъезд. Не исключено, что запись с камеры позволит вычислить поджигателя.

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