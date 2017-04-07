Следственный комитет: «Взрыв в Ростове мужчина устроил из-за ревности к женщине»

По предварительным данным, взрывоопасный предмет собрал и подбросил пострадавшему хорошо знакомый с ним ростовчанин. Некоторое время назад между ними возник конфликт.

«В результате грамотно выполненной совместной работы следователей, сотрудников полиции и ФСБ в кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. С пострадавшим у него были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего, маршрут его на работу и обратно подозреваемый решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева.