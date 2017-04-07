Следственный комитет: «Взрыв в Ростове мужчина устроил из-за ревности к женщине»
Причиной подрыва возле школы № 5 стал бытовой конфликт. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета Ростовской области.
Причиной подрыва возле школы № 5 стал бытовой конфликт. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета Ростовской области.
По предварительным данным, взрывоопасный предмет собрал и подбросил пострадавшему хорошо знакомый с ним ростовчанин. Некоторое время назад между ними возник конфликт.
«В результате грамотно выполненной совместной работы следователей, сотрудников полиции и ФСБ в кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 46-летний житель