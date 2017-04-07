Под Гвардейском авто пробило ограждение и вылетело в кювет: пострадали дети

Авария произошла 6 апреля около 15:20. Водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара», двигаясь по трассе, превысил скорость и не смог справиться с управлением. В результате иномарку откинуло на отбойник. Авто пробило железное ограждение и вылетело в придорожный кювет. Помощь врачей понадобилось пассажирам — 8 и 16 лет.

Еще две аварии с пострадавшими произошли в Правдинском районе и в Калининграде.

В 06:40 водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» также неверно выбрала скоростной режим, не справилась с управлением и допустила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель получила ранения.

Двумя часами позже в облцентре на улице Судостроительной водитель автомобиля «Мерседес» резко затормозил «при возникновении опасности». В салоне авто упал 26-летний пассажир. Он также получил травмы.