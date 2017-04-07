В Ревде пьяный водитель без прав на лесовозе снес газопровод, забор, гараж и авто

Около 5 часов утра в пятницу, 7 апреля, напротив дома № 32а по улице Республиканской в Ревде 25-летний водитель лесовоза «Урал» врезался в припаркованный автомобиль «Форд Фокус», после чего наехал на линию газопровода, забор и гараж частного дома.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, молодой человек не имел водительских прав, а аварию совершил в состоянии опьянения на угнанной машине. «Выяснилось, что собственником транспортного средства является другой человек, он о случившимся узнал утром от сотрудников ГИБДД. Он пояснил, что накануне в 19 часов лесовоз поставил в цехе предприятия, цех охраняется сторожем. Водитель, который совершил ДТП, является работником данного цеха», — пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

По словам владельца лесовоза, накануне вечером он с молодым человеком распивал алкоголь на территории цеха. Как парень завладел «Уралом», сторож пояснить не смог.