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13:08 (мск), источник: УралПолит.ру

В Ревде пьяный водитель без прав на лесовозе снес газопровод, забор, гараж и авто

РЕВДА, 6 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области житель Ревды угнал с предприятия лесовоз, после чего совершил крупное дорожно-транспортное происшествие.

Около 5 часов утра в пятницу, 7 апреля, напротив дома № 32а по улице Республиканской в Ревде 25-летний водитель лесовоза «Урал» врезался в припаркованный автомобиль «Форд Фокус», после чего наехал на линию газопровода, забор и гараж частного дома.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, молодой человек не имел водительских прав, а аварию совершил в состоянии опьянения на угнанной машине. «Выяснилось, что собственником транспортного средства является другой человек, он о случившимся узнал утром от сотрудников ГИБДД. Он пояснил, что накануне в 19 часов лесовоз поставил в цехе предприятия, цех охраняется сторожем. Водитель, который совершил ДТП, является работником данного цеха», — пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

По словам владельца лесовоза, накануне вечером он с молодым человеком распивал алкоголь на территории цеха. Как парень завладел «Уралом», сторож пояснить не смог.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Из-за повреждения газопровода жильцы улицы Республиканской до сих пор остаются без газа в домах.

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