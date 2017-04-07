Экс-полицейский, убивавший ради армии зомби, обжаловал приговор

Ранее, 10 марта, суд признал Байрамбекова виновным в убийстве двух и более лиц и приговорил его к 13 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и обязал выплатить по 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда родственникам двух жертв, еще одной — 100 тысяч рублей.

«До 13 апреля — срок для подачи возражений на поданные апелляционные жалобы. Потом уже дело будет направлено в Свердловский областной суд», — приводит «Интерфакс-Урал» заявление пресс-службы суда. По словам представителя суда, Байрамбеков «считает, что ему назначено строгое наказание».

В свою очередь, потерпевшие обжаловали приговор за мягкостью наказания.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в 2003 и 2010 годах мужчина за вознаграждение совершил убийство двух предпринимателей. Заказчики также привлечены к ответственности. А в октябре 2014 года на почве увлечения оккультными пракиками он совершил ряд ритуальных убийств. Его жертвами стали четверо случайных знакомых. Мужчина закапывал тела убитых, а по прошествии некоторого срока выкапывал и совершал ритуалы, пытаясь «оживить» убитых и превратить их в зомби.

В ходе расследования Байрабеков признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемому грозило лишь до 12 лет колонии вместо пожизненного заключения. Помимо этого, прокурор просила прекратить дело о незаконном приобретении оружия за истечением срока давности.