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16:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мошенники в Волгограде выманили у пенсионерки почти 600 тысяч за компенсацию лекарств

В Волгограде в конце февраля 81-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сообщила ей о необходимости получить денежную компенсацию за приобретенные в 2014 году лекарственные препараты, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Неизвестная предупредила пенсионерку, что получить компенсацию она сможет лишь после того, как перечислит проценты за перевод денежных средств. Женщина сделала четыре денежных перевода на сумму более 595 тысяч рублей. Компенсацию она ждет до сих пор. Но чтобы не ждать одной, обратилась в полицию.

В Ворошиловском районе 88-летняя пенсионерка не попалась на удочку мошенников. Днем ей позвонил неизвестный и представился ее внуком. Он попросил бабушку передать ему 200 тысяч рублей, они нужны для того, чтобы урегулировать вопрос о совершенном преступлении с его участием.

Волгоградка знала о данном виде мошенничества и сообщила о факте мошенничества в полицию.

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