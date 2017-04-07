Оппозиционер Развозжаев вышел из колонии

По словам Развозжаева, сейчас он намерен поправить свое здоровье. С дальнейшими планами оппозиционер пока не определился.

В последующие два года Развозжаев будет находиться под надзором правоохранительных органов, отмечает «Радио Свобода». Кроме того, ему запрещено посещать массовые акции.

В июле 2014-го Развозжаев, в то время помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева, а также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов были признаны Мосгорсудом виновными в организации массовых беспорядков и приговорены к 4,5 годам лишения свободы каждый.

По версии следствия, они стали инициаторами событий на Болотной площади в мае 2012-го, когда согласованное с властями шествие и митинг вылились в столкновения с полицейскими. Тогда более 400 демонстрантов были задержаны, пострадали десятки человек.