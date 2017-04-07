Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Последствия циклона «Дебби»
13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Оппозиционер Развозжаев вышел из колонии

Оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный за организацию беспорядков на «Марше миллионов» в Москве в мае 2012-го, покинул колонию в Красноярске. Об этом 7 апреля сообщает «Радио Свобода».

Источник: РИА "Новости"

По словам Развозжаева, сейчас он намерен поправить свое здоровье. С дальнейшими планами оппозиционер пока не определился.

Читайте также
Верховный суд признал незаконным арест двух фигурантов «болотного дела»

В последующие два года Развозжаев будет находиться под надзором правоохранительных органов, отмечает «Радио Свобода». Кроме того, ему запрещено посещать массовые акции.

В июле 2014-го Развозжаев, в то время помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева, а также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов были признаны Мосгорсудом виновными в организации массовых беспорядков и приговорены к 4,5 годам лишения свободы каждый.

По версии следствия, они стали инициаторами событий на Болотной площади в мае 2012-го, когда согласованное с властями шествие и митинг вылились в столкновения с полицейскими. Тогда более 400 демонстрантов были задержаны, пострадали десятки человек.

Комментарии
3
Сергей Саморуков
Я был на том митинге . Власть устроила провокацию , а потом людей посадила . Кстати , Удальцова посадили после фильма , показанного на НТВ , а не сами полицейские чего-то нарыли . А что ж на расследование Навального не отреагировали ???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Лука
Здоровье поправлять пусть летит к Ходорковскому , как поправят пусть оба возвращаются на привычное для них место !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
SNEGNAYA
Дружок пономорев сбежал за границу, куда подастся развожаев
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли оружие
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь