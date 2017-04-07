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13:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК начал доследственную проверку по факту ЧП на Иркутском авиазаводе

Возбуждено уголовное дело.

Следователи начата доследственная проверка по факту происшествия на Иркутском авиационном заводе, в результате которого скончался один человек погиб, а другой пострадал. Возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По предварительным данным, вечером 6 апреля во время ремонтных работ были причинены травмы двум работникам.

«Позже 30-летний мужчина скончался в больнице, второй пострадавший госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Следователями СКР опрашивается руководство предприятия и свидетели происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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