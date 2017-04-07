Екатеринбуржец устроил похищение бизнесвумен и ее дочери

В Екатеринбурге задержали 58-летнего мужчину, пытавшегося похитить двух женщин.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского СУ СКР, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 500 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить пенсионерку и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого он обратился к знакомому, предложив ему 100 тысяч рублей за помощь. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.