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13:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец устроил похищение бизнесвумен и ее дочери

Не желая возвращать долг.

В Екатеринбурге задержали 58-летнего мужчину, пытавшегося похитить двух женщин.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского СУ СКР, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 500 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить пенсионерку и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого он обратился к знакомому, предложив ему 100 тысяч рублей за помощь. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником «наемника» выступил полицейский — под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину, связать женщин и завезти в лес, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Утром 5 апреля 2017 года мужчины выехали на трассу в Первоуральский район. Организатор похищения находился неподалеку в припаркованной Daewoo Nexia. Около 11 часов переодетые мужчины остановили машину женщин и схватили их, угрожая пистолетом. В этот момент подъехал должник, решив, что его план удался. Его тут же задержали полицейские.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, п.п."а, в, г, ж ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением оружия). Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о других преступлениях задержанного, позвонить по телефону: 8 (343) 358−71−61.

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