Екатеринбуржец устроил похищение бизнесвумен и ее дочери
Не желая возвращать долг.
Не желая возвращать долг.
В Екатеринбурге задержали 58-летнего мужчину, пытавшегося похитить двух женщин.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником «наемника» выступил полицейский — под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину, связать женщин и завезти в лес, рассказали в
Утром 5 апреля 2017 года мужчины выехали на трассу в Первоуральский район. Организатор похищения находился неподалеку в припаркованной Daewoo Nexia. Около 11 часов переодетые мужчины остановили машину женщин и схватили их, угрожая пистолетом. В этот момент подъехал должник, решив, что его план удался. Его тут же задержали полицейские.
Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, п.п."а, в, г, ж ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением оружия). Решается вопрос об аресте обвиняемого.
Следствие просит всех, кому