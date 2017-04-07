В Ростове задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей

«Полицейские организовали и провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых задержали участников организованной группы в момент совершения ими угона иномарки», —говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все угнанные автомобили изъяты и возвращены владельцам.