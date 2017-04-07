В Ростове задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей
В Ростове полицейские задержали двоих мужчин 25 и 26 лет по подозрению в совершении серии угонов иномарок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Ростове полицейские задержали двоих мужчин 25 и 26 лет по подозрению в совершении серии угонов иномарок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Полицейские организовали и провели ряд
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все угнанные автомобили изъяты и возвращены владельцам.