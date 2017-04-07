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13:37 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре эвакуировали еще одну школу

В Краснодаре днем 7 апреля эвакуировали школу № 52.

Источник: Юга.ру

Об эвакуации порталу Юга.ру сообщили родители школьников. Причина не уточняется. Школа находится на улице Трудовой Славы, 28. Детей отправили по домам без рюкзаков и курток.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сказали, что пока информации о причинах эвакуации не поступало.

Как сообщали Юга.ру, утром 7 апреля в Краснодаре школу № 44 эвакуировали из-за подозрительного предмета. В Сочи в гимназии № 5 прошла эвакуация из-за портфеля.

Ранее МВД сообщило о резком наплыве поступающих от граждан сообщений об обнаружении подозрительных предметов на территории Краснодарского края. За 6 апреля в полицию поступили десятки звонков.

Полиция напоминает, что если вы нашли подозрительный предмет, необходимо незамедлительно сообщить об этом в МВД, не трогать и не передвигать его, отойти на безопасное расстояние. Вместе с тем необходимо помнить о том, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со ст. 207 УК РФ.

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