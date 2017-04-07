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15:25 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи загорелась стихийная свалка

В Сочи 7 апреля загорелась стихийная свалка на улице Промышленной.

Источник: ЮГА.ру

По информации диспетчерской пожарной охраны, на место ЧП выехал пожарный расчет.

«Подобные очаги мусора появляются на курорте как будто из ниоткуда. Мусор нерадивые горожане выбрасывают тайно. Вывозить их приходится за счет дополнительных средств, которые можно было бы потратить на нужды города. Рейды по выявлению стихийных свалок проходят регулярно. О фактах сброса строительных отходов сочинцы могут сообщать по телефону 266−86−85», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным краевого министерства природных ресурсов, в течение 2017 года в Сочи выявили 46 стихийных свалок. Сейчас их осталось 18.

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