У Пушкинского районного суда нашли мину времен ВОВ
Случайный прохожий в районе полудня 6 апреля заметил подозрительный предмет неподалеку от здания районного суда Пушкинского района Петербурга.
Случайный прохожий в районе полудня 6 апреля заметил подозрительный предмет неподалеку от здания районного суда Пушкинского района Петербурга.
Подоспевшие взрывотехники ОМОН установили, что это противотанковая мина, которая вполне пригодна к использованию.
Как сообщили в
Когда предмет обследовали сотрудники
В настоящее время боеприпас находится под охраной сотрудников ОМОН, но вскоре будет уничтожен.