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13:21 (мск), источник: Фонтанка

У Пушкинского районного суда нашли мину времен ВОВ

Случайный прохожий в районе полудня 6 апреля заметил подозрительный предмет неподалеку от здания районного суда Пушкинского района Петербурга.

Подоспевшие взрывотехники ОМОН установили, что это противотанковая мина, которая вполне пригодна к использованию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, вдавленный в землю предмет у дома 2/2 по Школьной улице в Пушкине по виду напомнил бдительному местному жителю ручную гранату. Районный полицейские незамедлительно оцепили территорию вокруг подозрительной находки, которая к тому же оказалась всего в 150 метрах от здания суда.

Когда предмет обследовали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН, выяснилось, что подозрения были не беспочвенны: находка, оказавшаяся противопехотной осколочной миной заграждения, могла быть опасна. Несмотря на то, что снаряд не использовался со времен Великой Отечественной войны и был подпорчен коррозией, взрыватель и взрывчатое вещество массой 75 граммов сохранились.

В настоящее время боеприпас находится под охраной сотрудников ОМОН, но вскоре будет уничтожен.

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