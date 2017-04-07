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14:46 (мск), источник: Мослента

Подпольный табачный завод закрыли в Москве

Поддельная продукция поставлялась в 40 регионов России.

Крупный подпольный табачный завод закрыли в Москве. Поддельная продукция поставлялась по железной дороге в более чем 40 регионов, сообщается на сайте МВД России.

Фирма незаконно действовало на территории Москвы и области. В ходе обысков, проведенных при поддержке Росгвардии, оперативники обнаружили два цеха, где на специальном оборудовании делались сигареты и папиросы.

Маркировка готовой продукции проходила в другом цеху в Москве. «Он был хорошо замаскирован, так как находился в подземном помещении. Автомобили для погрузки и выгрузки продукции опускались в него на специальном подъемнике», — говорится в сообщении МВД.

Изъято свыше 10 тонн табачного сырья и материалов, почти пять тысяч коробок с готовой продукцией и 500 тысяч поддельных акцизных марок. Ущерб от незаконной деятельности, нанесенный федеральному бюджету, оценивается в 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Организаторам незаконного бизнеса грозит до 5 лет лишения свободы.

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