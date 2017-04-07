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13:31 (мск), источник: VN.ru

Приговор Марка Конькова рассмотрит президиум облсуда

В Новосибирске адвокат молодого человека, который получил 9 лет колонии за резонансное убийство 16-летней Карины Залесовой, настаивает, что преступление было совершено без особой жестокости. Жалоба от адвоката поступила в президиум областного суда.

В феврале 2017 года областной суд в Новосибирске оставил без изменения приговор райсуда в отношении 17-летнего Марка Конькова, осужденного за убийство с особой жестокостью школьницы Карины Залесовой. Ближайшие 9 лет юноша проведет в воспитательной колонии и на зоне, а богатые родители подростка заплатят 2 миллиона рублей.

«Вечером 28 августа прошлого года в полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из коттеджей Первомайского района тела 16-летней девушки с признаками насильственной смерти, — рассказала VN.ru представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова. — В течение суток Марку Конькову было предъявлено обвинение в совершении убийства 16-летней школьницы. Вину в убийстве девушки Коньков-младший признал, однако от дачи показаний отказался. Впоследствии с учетом полученных в ходе расследования доказательств подростку было предъявлено новое обвинение в совершении убийства с особой жестокостью».

В суде выступал медэксперт, который заявил, что Марк Коньков нанес своей жертве не менее 25 ножевых ранений, в том числе с повреждением жизненно-важных органов.

«Нам рассказали, что Карина умирала несколько часов, — говорит бабушка убитой девочки Карина Григорьевна. — Она истекала кровью, а Коньков все это время издевался над ней, испытывая сексуальное удовлетворение».

Как сегодня, 7 апреля, сообщили VN.ru в суде Первомайского района, уголовное дело по обвинению Конькова направлено в президиум областного суда по уголовным делам Новосибирского областного суда. «В связи с поступлением кассационной жалобы от адвоката осужденного материалы уголовного дела направлены в кассационную инстанцию Новосибирского областного суда», — пояснили в райсуде. Добавим, что последней инстанцией является Верховный суд РФ.

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