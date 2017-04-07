У троллейбуса на ходу отвалилось колесо

В Челябинске у троллейбуса № 26 во время движения отвалилось переднее колесо, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию группы «Подслушано Челябинский транспорт».

Инцидент произошёл в четверг, 6 апреля, в районе «Родника». Точная причина произошедшего пока не выяснена. Информации о пострадавших пассажирах нет — водителю удалось плавно остановить транспорт и избежать резкого торможения.