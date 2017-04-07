Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13:33 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

У троллейбуса на ходу отвалилось колесо

В центре Челябинска троллейбус остался без колеса.

В Челябинске у троллейбуса № 26 во время движения отвалилось переднее колесо, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию группы «Подслушано Челябинский транспорт».

Инцидент произошёл в четверг, 6 апреля, в районе «Родника». Точная причина произошедшего пока не выяснена. Информации о пострадавших пассажирах нет — водителю удалось плавно остановить транспорт и избежать резкого торможения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Певец впервые открыто признал, что является геем
Взрыв в Ростове-на-Дону: первые кадры с места происшествия
Певец впервые открыто признал, что является геем
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Оппозиционер Леонид Развозжаев вышел на свободу
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны» Комик скончался в Лос-Анджелесе на 91-м году жизни
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь