Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки в Ростове
Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки в Ленинском районе Ростова 7 апреля.
Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки в Ленинском районе Ростова 7 апреля.
Как сообщает 1rnd.ru, инцидент произошел около 5.00 на улице Красноармейской.
От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сообщается, что полиция начала проверку по факту инцидента.
Напомним, 6 апреля в Ростове погиб мужчина, выпав из окна на 15-м этаже дома на улице 2-й Краснодарской.