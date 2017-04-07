Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки в Ростове

Как сообщает 1rnd.ru, инцидент произошел около 5.00 на улице Красноармейской.

От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сообщается, что полиция начала проверку по факту инцидента.

Напомним, 6 апреля в Ростове погиб мужчина, выпав из окна на 15-м этаже дома на улице 2-й Краснодарской.