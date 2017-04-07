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13:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Двое воронежцев в масках ограбили банк в Липецкой области

Злоумышленники попались на краже через 4,5 месяца.

Полиция задержала двух безработных воронежцев 32 и 35 лет по подозрению в ограблении банка в Липецкой области. Злоумышленники в масках проникли в банк в селе Конь-Колодезь Хлевенского района, связали скотчем 34-летнюю сотрудницу, забрали более 500 тыс. рублей и скрылись, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области в пятницу, 7 апреля. Молодые люди попались на краже в Воронеже через 4,5 месяца.

Ограбление банка произошло в ноябре 2016 года. Полиция задержала парней во вторник, 5 апреля. Молодые люди пытались обокрасть табачную лавку. Полицейские заподозрили их в трех преступлениях, совершенных в Воронежской области.

Подозреваемые находятся в изоляторе. За грабеж с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК РФ) им грозят штраф и до семи лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают причастность парней к аналогичным преступлениям, совершенным в Липецкой и Воронежской областях.

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