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13:34 (мск), источник: Вести Иркутск

В реку Лену попали нефтепродукты

В реку Лену попали нефтепродукты. Об этом «Вести-Иркутск» сообщили телезрители.

ЧП произошло в районе «Нижней Нефтебазы», по информации портала «Усть-Кут 24» — в непосредственной близости от жилых домов. Судя по кадрам, на месте утечки спасатели уже выставили боновые ограждения и привезли сорбент. В ликвидации экологического бедствия участвует спецтехника: экскаваторы вывозят загрязнённый грунт.

И вот какой комментарий нам удалось получить в компании «Иркутскнефтепродукт»: «На водно-ледовой поверхности реки Лены в районе города Усть-Кута обнаружены следы нефтепродуктов, вынесенных грунтовыми водами с исторически загрязнённых земель.».

Сейчас специалисты аварийно-спасательных служб собирают с поверхности воды нефтяную плёнку и мониторят береговую линию.

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