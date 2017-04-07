В реку Лену попали нефтепродукты

ЧП произошло в районе «Нижней Нефтебазы», по информации портала «Усть-Кут 24» — в непосредственной близости от жилых домов. Судя по кадрам, на месте утечки спасатели уже выставили боновые ограждения и привезли сорбент. В ликвидации экологического бедствия участвует спецтехника: экскаваторы вывозят загрязнённый грунт.

И вот какой комментарий нам удалось получить в компании «Иркутскнефтепродукт»: «На водно-ледовой поверхности реки Лены в районе города Усть-Кута обнаружены следы нефтепродуктов, вынесенных грунтовыми водами с исторически загрязнённых земель.».