В реку Лену попали нефтепродукты
В реку Лену попали нефтепродукты. Об этом «Вести-Иркутск» сообщили телезрители.
В реку Лену попали нефтепродукты. Об этом «Вести-Иркутск» сообщили телезрители.
ЧП произошло в районе «Нижней Нефтебазы», по информации портала «Усть-Кут 24» — в непосредственной близости от жилых домов. Судя по кадрам, на месте утечки спасатели уже выставили боновые ограждения и привезли сорбент. В ликвидации экологического бедствия участвует спецтехника: экскаваторы вывозят загрязнённый грунт.
И вот какой комментарий нам удалось получить в компании «Иркутскнефтепродукт»: «На
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