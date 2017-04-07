В ДТП возле Краснокамска погиб человек
7 апреля около пяти утра на объездной дороге под Краснокамском столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Один человек погиб, один госпитализирован.
7 апреля около пяти утра на объездной дороге под Краснокамском столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Один человек погиб, один госпитализирован.
По информации «Рифей-Пермь», 26-летний водитель на Opel Astra выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом.
В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Его 24-летняя пассажирка была госпитализирована с многочисленными травмами.
По факту ДТП идет проверка.