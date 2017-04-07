В ДТП возле Краснокамска погиб человек

По информации «Рифей-Пермь», 26-летний водитель на Opel Astra выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Его 24-летняя пассажирка была госпитализирована с многочисленными травмами.

По факту ДТП идет проверка.