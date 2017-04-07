Водитель фуры ответит в суде за гибель полицейского

Водитель фуры пойдет под суд за нарушение, повлекшее смерть полицейского, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 7 апреля. Большегруз раздавил патрульную машину, в которой находился инспектор ДПС.

Авария случилась на 663 км трассы М4 «Дон» около 2:20 в понедельник, 26 сентября. По версии следствия, водитель фуры, 33-летний мужчина, не справился с управлением и допустил касательное столкновение с попутным автобусом Setra S-315 «Москва-Краснодар». За рулем автобуса был 55-летний житель Краснодарского края.

Груженная металлом фура перевернулась на патрульный автомобиль «ВАЗ-2115», который стоял с включенными проблесковыми маячками на выделенной полосе. Полоса была огорожена пластиковыми барьерами для проведения ремонтных работ. В автомобиле 42-летний инспектор оформлял документы по ДТП, которое случилось в этом же месте ранее. Мужчина погиб на месте аварии, водителя грузовика госпитализировали.

На предварительном следствии мужчина отказался давать показания. Но пассажиры рейсового автобуса и другие очевидцы подтвердили версию следователей. Водителю фуры грозит до 5 лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).