Вандалы спилили защитные столбы-тотемы на Сарайском пляже на Байкале
Злоумышленники повредили защитное ограждение, срезали и унесли металлический трос.
Злоумышленники повредили защитное ограждение, срезали и унесли металлический трос.
Сообщение о том, что неизвестными повреждено 150 метров ограждения Сарайского пляжа на острове Ольхон, поступило в Островное лесничество «Заповедного Прибайкалья» 4 апреля. Вандалами спилено несколько тотемных столбов, срезан и унесен металлический трос. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Вандалы разрушают ограждение Сарайского пляжа уже не в первый раз, особенно страдают шлагбаумы, закрывающие въезды на территорию пляжа. Только за последний месяц сотрудники «Заповедного Прибайкалья» сменили три замка, поврежденных злоумышленниками.
«В ближайшее время в «Заповедном Прибайкалье» состоится
Напомним, ограждение Сарайского залива было установлено в начале лета 2016 года. Проект осуществлялся совместно с Благотворительным фондом «Подари Планете Жизнь» с привлечением волонтеров. Специалисты отмечают, что установка ограждения уже принесла свои плоды — в бухте начала восстанавливаться растительность.