Вандалы спилили защитные столбы-тотемы на Сарайском пляже на Байкале

Сообщение о том, что неизвестными повреждено 150 метров ограждения Сарайского пляжа на острове Ольхон, поступило в Островное лесничество «Заповедного Прибайкалья» 4 апреля. Вандалами спилено несколько тотемных столбов, срезан и унесен металлический трос. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Вандалы разрушают ограждение Сарайского пляжа уже не в первый раз, особенно страдают шлагбаумы, закрывающие въезды на территорию пляжа. Только за последний месяц сотрудники «Заповедного Прибайкалья» сменили три замка, поврежденных злоумышленниками.

«В ближайшее время в «Заповедном Прибайкалье» состоится научно-технический совет, на котором планируется обсудить дальнейшие мероприятия по сохранению уязвимой экосистемы Сарайского залива. Кроме того, идет работа над формированием общей концепции инфраструктурного обустройства Сарайского пляжа с целью снятия антропогенной нагрузки, в том числе в рамках проекта «Сарайское кольцо», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ограждение Сарайского залива было установлено в начале лета 2016 года. Проект осуществлялся совместно с Благотворительным фондом «Подари Планете Жизнь» с привлечением волонтеров. Специалисты отмечают, что установка ограждения уже принесла свои плоды — в бухте начала восстанавливаться растительность.