Мошенник украл с банковской карты омички 420 тысяч рублей

Омичи продолжают становиться жертвами мошенников. Очередное уголовное дело по признакам мошенничества было возбуждено в городском отделе полиции № 9.

38-летняя омичка сообщила о обманувшем ее якобы банковском служащем. На телефон женщины пришло смс о списании с банковского счета 48 тысяч рублей.

Испуганная женщина позвонила по номеру телефона, который был указан в сообщении. По телефону омичке ответил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником финансового учреждения. Он объяснил женщине, что у нее пытаются украсть деньги с карты и предложил помочь. Для этого мужчина попросил назвать личные данные и номера счета. Получив секретную информацию, у женщины со счета пропали 420 тысяч рублей, а «сотрудник финансового учреждения» перестал отвечать на звонки.

В настоящее время полицейские направили запросы в банк и сотовую компанию, правоохранители устанавливают местонахождения мошенника. Омская полиция в который раз напоминает не сообщать реквизиты счета, банковской карты, логин и пароль.