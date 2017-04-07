Глава «Сибуправтодора» Сахаров проведет в СИЗО еще 2 месяца

Адвокату Игорю Поляку, защищающему Сахарова, не удалось обжаловать решение первой инстанции.

Напомним, Сахаров был задержан 24 марта. Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило в отношении него уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию одной из магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ.