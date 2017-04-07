Глава «Сибуправтодора» Сахаров проведет в СИЗО еще 2 месяца
Омский областной суд оставил без изменения решение Куйбышевского районного суда об аресте на два месяца главы «Сибуправтодора» Александра Сахарова.
Омский областной суд оставил без изменения решение Куйбышевского районного суда об аресте на два месяца главы «Сибуправтодора» Александра Сахарова.
Адвокату Игорю Поляку, защищающему Сахарова, не удалось обжаловать решение первой инстанции.
Напомним, Сахаров был задержан 24 марта. Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило в отношении него уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию одной из магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ.
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