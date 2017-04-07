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14:00 (мск), источник: СуперОмск

Глава «Сибуправтодора» Сахаров проведет в СИЗО еще 2 месяца

Омский областной суд оставил без изменения решение Куйбышевского районного суда об аресте на два месяца главы «Сибуправтодора» Александра Сахарова.

Адвокату Игорю Поляку, защищающему Сахарова, не удалось обжаловать решение первой инстанции.

Напомним, Сахаров был задержан 24 марта. Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило в отношении него уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию одной из магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ.

Также стоит отметить, что «СуперОмск» сообщал о задержании зятя экс-министра транспорта Новосибирской области, а ныне — руководителя АО «Сибмост» Сергея Титова еще за сутки до официального релиза события.

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