В Ростове-на-Дону с начала 2017 года алкоголем отравились семь детей

Только с начала 2017 года отравились спиртосодержащей продукцией семь детей. Об итогах токсикологического мониторинга в городе-миллионнике за I квартал ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 7 апреля.

Всего за исследуемый период зарегистрировано около 300 случаев острых отравлений, в том числе зафиксировано 69 случаев среди детей и подростков. В основном их причиной становится алкоголь. Отравления от лекарств идут на втором месте.

Специалисты бьют тревогу: по сравнению с I кварталом 2016 года произошёл рост числа отравлений алкоголем. Их количество увеличилось более чем на 32%.

Так, в донской столице зарегистрировано 140 случаев отравлений алкоголем, жизни 10 спасти не удалось.

Среди детей и подростков зарегистрировано семь случаев отравлений спиртосодержащей продукцией.