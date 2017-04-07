В Ростове двоих девушек подозревают в мошенничестве почти на 500 тысяч рублей

Так злоумышленницы сначала входили в доверие к пожилым людям. Потом девушки убеждали пострадавших, что имеющиеся у них деньги являются купюрами устаревшего образца, поэтому их нужно срочно обменять. Взамен настоящих денег они отдавали пустые свертки.

В других случаях одна из девушек отвлекала внимание разговорами, а другая похищала все ценное, что видела в доме. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.