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16:46 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове двоих девушек подозревают в мошенничестве почти на 500 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону задержали двух подозреваемых в мошенничестве. По данным пресс-службы донского управления МВД, две девушки 19 и 24 лет обманули четырех пенсионеров почти на 500 тысяч рублей.

Так злоумышленницы сначала входили в доверие к пожилым людям. Потом девушки убеждали пострадавших, что имеющиеся у них деньги являются купюрами устаревшего образца, поэтому их нужно срочно обменять. Взамен настоящих денег они отдавали пустые свертки.

В других случаях одна из девушек отвлекала внимание разговорами, а другая похищала все ценное, что видела в доме. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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