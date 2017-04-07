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17:12 (мск), источник: Volga News

Лихачу, сбившему в Тольятти двух человек, один из которых скончался, дали два года заключения

В суде Автозаводского района Тольятти огласили приговор 56-летнему местному жителю Павлу Ш., признанному виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Автозаводского района.

Напомним, 22 октября 2016 г. пьяный мужчина, управлявший Lada Kalina, сбил на пешеходном переходе в районе пересечения ул. Юбилейной и Ленинского проспекта 22-летнюю девушку и ее 24-летнего брата, которые заканчивали переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия. Его сестру с травмами доставили в больницу.

Водитель с места происшествия уехал и вскоре столкнулся с легковой машиной в районе АЗС на пересечении Приморского бульвара и Московского проспекта. Свидетелем этого стал проезжавший мимо 26-летний водитель. Он обратился в ГИБДД, на своем автомобиле преследовал нарушителя и сообщал полицейским о его передвижениях. В результате совместных усилий неравнодушного гражданина и сотрудников Госавтоинспекции лихача задержали в с. Ягодное Ставропольского района.

В отношении Павла Ш. возбудили уголовное дело. Вред, причиненный здоровью девушки, был признан тяжким.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Автозаводского района, во время суда было установлено, что пешеходы пострадали в результате грубого игнорирования водителем ПДД, так как он ехал со скоростью свыше 60 км/ч, нарушил требования красного сигнала светофора и дорожных разметок «Пешеходный переход», «Стоп-линия», не предпринял меры по остановке автомобиля, не пропустил пешеходов и сбил их.

В прокуратуре Автозаводского района отметили, что Павел Ш. признал вину и во время следствия частично возместил ущерб потерпевшим — 500 тыс. рублей.

В итоге суд Автозаводского района с учетом мнения гособвинителя признал автомобилиста виновным и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор в законную силу не вступил.

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