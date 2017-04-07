Из-за игр подростков в метро Алматы остановили поезд

Трое несовершеннолетних пытались снять шуточное видео о том, как один из них якобы толкает поезд, из-за чего пришлось сделать вынужденную остановку состава в метро Алматы, сообщает Patrul.kz.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео с камер запечатлено, как трое парней дожидаются, когда поезд начнет движение, и сразу после этого один из них стал имитировать, будто толкает состав.

Увидев, что происходит, машинист остановил состав. После чего движение продолжилось. По итогам инцидента молодые люди написали объяснительную полицейскому. С ними также провели беседу о недопустимости подобного поведения в метро.

«Хотелось бы напомнить нашим пассажирам, что подобное поведение во время движения поезда может привести к печальным последствиям. Эти молодые люди, думаю, не осознавали, что подобные шутки могут привести к серьезным травмам. Это в первую очередь небезопасно для них самих», — сказал начальник службы движения КГП «Метрополитен» Нурлан Кадыркулов.