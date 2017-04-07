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14:46 (мск), источник: dostup1.ru

Найден источник фекалий, затопивших район Парковый-2 в Челябинске

Оказалось, что исторгающий отходы колодец принадлежит КСК «Рифей».

Найден источник фекалий, затопивших район Парковый-2 в Челябинске, — оказалось, что исторгающий отходы колодец принадлежит КСК «Рифей», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

Напомним, что 4 апреля активисты экологического фонда «Моя планета» сообщили о разливе фекальных вод из открытого канализационного колодца на территории микрорайона новостроек.

«Колодец из упомянутого в СМИ сюжета находится на территории Сосновского района, на канализационной сети, принадлежащей конноспортивному клубу “Рифей”», — сообщила пресс-секретарь МУП «ПОВВ» Елена Изаак.

Ответственность за правильность эксплуатации данного самотечного коллектора и расположенных на сети колодцев несет, соответственно, данная организация. Между конно-спортивным комплексом и МУП «ПОВВ» заключен договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, однако договор на обслуживание сетей отсутствует.

«По факту неправильной эксплуатации колодца, в том числе по отсутствию крышки на колодце, МУП “ПОВВ” направило соответствующее предписание для устранения нарушений эксплуатации и последствий», — отметила Елена Изаак.

Кроме того, специалисты коммунальной компании и организации совместно обследовали сети и составили акт, согласно которому «Рифей» должен обезопасить колодцы на своей канализационной сети.

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