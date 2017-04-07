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15:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье иномарка опрокинула лесовоз — погиб человек

Машины столкнулись лоб в лоб.

Утром 7 апреля 2017 года на трассе в Краснокамском районе Прикамья лоб в лоб столкнулись Opel Astra и КамАЗ. От удара грузовик перевернулся.

Погиб водитель легковушки. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

«Проезжали мимо, картина ужасная. Лесовоз с доской в кювете, иномарка перед, со стороны водителя, всмятку», — рассказывает Анастасия Истомина (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

По словам пермяков, погибший молодой человек — житель Нытвы.

Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Пермскому краю не удалось.

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