В Прикамье иномарка опрокинула лесовоз — погиб человек

Утром 7 апреля 2017 года на трассе в Краснокамском районе Прикамья лоб в лоб столкнулись Opel Astra и КамАЗ. От удара грузовик перевернулся.

Погиб водитель легковушки. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

«Проезжали мимо, картина ужасная. Лесовоз с доской в кювете, иномарка перед, со стороны водителя, всмятку», — рассказывает Анастасия Истомина (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

По словам пермяков, погибший молодой человек — житель Нытвы.

Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Пермскому краю не удалось.