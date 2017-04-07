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15:05 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Челябинске водитель «ХУНДАЙ» сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована с переломом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП произошло утром 6 апреля в Металлургическом районе города.

Добавим, что стаж вождения у водителя пять лет, и только за прошедший год водитель два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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