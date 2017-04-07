Количество госпитализированных в Кумылженском районе выросло до 37 детей.

Количество пострадавших детей с симптомами пищевого отравления, обучающихся в кадетском корпусе в Кумылженском районе, выросло до 37 человек, сообщает ВДТВ со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

31 ребенок госпитализирован в Кумылженскую районную больницу, еще 6 учащихся госпитализированы в Михайловскую районную больницу. Состояние детей медики оценивают как среднее. У детей взяты анализы, итоги по которым станут известны через 3 дня.