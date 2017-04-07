В Воронеже бетонный забор упал на иномарку

Часть бетонного забора обрушился на Ford Mondeo на улице 60 Армии днем пятницы, 7 апреля. Инцидент произошел недалеко от остановки «Институт искусств», сообщили воронежцы в городской группе в соцсети.

В момент ЧП водителя в иномарке не было. Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» горожанин Ян Михайлов, спустя полтора часа после инцидента плита оставалась лежать на машине. Воронежец добавил, что за забором находится стройка.