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15:23 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти начата доследственная проверка по факту смерти младенца

Назначено судебно-медицинское исследование.

6 апреля 2017 года около одного из домов, расположенного по Бульвару Луначарского в Автозаводском районе города Тольятти при прогулке с ребенком, 2017 года рождения женщина заметила, что ее сын не подает признаков жизни. Приехавшая бригада врачей скорой помощи констатировала смерть ребенка.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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