Усольский подросток напал на прохожего с ножом
В Березниках закончено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Усолье. Юноша обвиняется в причинении травм случайному прохожему.
В Березниках закончено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Усолье. Юноша обвиняется в причинении травм случайному прохожему.
Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, утром 1 января 2017 года в Усолье на одном из перекрестков подросток поругался с незнакомым мужчиной. Во время ссоры он достал нож и ударил оппонента.
Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. На данный момент уголовное дело подростка направлено в прокуратуру. После обвинительного заключения материалы дела передадут в суд.