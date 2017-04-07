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14:35 (мск), источник: Новости Перми

Усольский подросток напал на прохожего с ножом

В Березниках закончено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Усолье. Юноша обвиняется в причинении травм случайному прохожему.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, утром 1 января 2017 года в Усолье на одном из перекрестков подросток поругался с незнакомым мужчиной. Во время ссоры он достал нож и ударил оппонента.

Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. На данный момент уголовное дело подростка направлено в прокуратуру. После обвинительного заключения материалы дела передадут в суд.

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Усольский подросток напал на прохожего с ножом
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