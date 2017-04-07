Усольский подросток напал на прохожего с ножом

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, утром 1 января 2017 года в Усолье на одном из перекрестков подросток поругался с незнакомым мужчиной. Во время ссоры он достал нож и ударил оппонента.

Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. На данный момент уголовное дело подростка направлено в прокуратуру. После обвинительного заключения материалы дела передадут в суд.