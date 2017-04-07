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15:46 (мск), источник: 365info.kz

Осужден студент, открывший стрельбу в спорткомплексе

В суде Костаная вынесен приговор 20-летнему Данабеку Смаилову, стрелявшему из травматического пистолета в местном спорткомплексе «Трудовые резервы».

Источник: 365info.kz

Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. Согласно материалам дела, «травмат» марки «Оса» с четырьмя патронами в обойме студент Костанайского пединститута Смаилов нашел в ноябре 2016 года возле дома культуры «Строитель». Находку студент спрятал в электрощите в подъезде.

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13 января на тренировке по боксу в «Трудовых резервах» Смаилов подрался с другим тренирующимся. Дерущихся разняли очевидцы.

На тренировку 16 января студент пришел уже с «Осой». Найдя среди тренирующихся своего обидчика, Смаилов с двух метров дважды выстрелил в него, попав в грудь и голову. Позднее вред здоровью потерпевшего был оценен как тяжкий. После задержания Смаилов признал свою вину в содеянном и заключил с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Суд признал Смаилова виновным в незаконном хранении травматического оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Чистосердечное признание облегчило студенту участь: он отделался тремя годами ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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