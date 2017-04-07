Осужден студент, открывший стрельбу в спорткомплексе
В суде Костаная вынесен приговор 20-летнему Данабеку Смаилову, стрелявшему из травматического пистолета в местном спорткомплексе «Трудовые резервы».
В суде Костаная вынесен приговор 20-летнему Данабеку Смаилову, стрелявшему из травматического пистолета в местном спорткомплексе «Трудовые резервы».
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13 января на тренировке по боксу в «Трудовых резервах» Смаилов подрался с другим тренирующимся. Дерущихся разняли очевидцы.
На тренировку 16 января студент пришел уже с «Осой». Найдя среди тренирующихся своего обидчика, Смаилов с двух метров дважды выстрелил в него, попав в грудь и голову. Позднее вред здоровью потерпевшего был оценен как тяжкий. После задержания Смаилов признал свою вину в содеянном и заключил с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.
Суд признал Смаилова виновным в незаконном хранении травматического оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Чистосердечное признание облегчило студенту участь: он отделался тремя годами ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.